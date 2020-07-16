ريال مدريد يستضيف “الغواصات الصفراء” وعينه على التتويج بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه

ريال مدريد يستضيف “الغواصات الصفراء” وعينه على التتويج بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه

إسبانيا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم بشكل عام ومحبي “الليغا” بشكل خاص إلى الملاعب الإسبانية اليوم الخميس، والتي تستضيف مباريات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد فرق الدوري برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وتبدو فرصة النادي الملكي كبيرة للغاية في حسم تتويجه اليوم بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب “الليغا”، ويوسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.

ويحتاج الريال لنقطتين فقط من أصل 6 متاحة في مباراتيه المقبلتين لحسم تتويجه باللقب.

ويكفي الفريق الملكي الفوز اليوم على ضيفه فياريال “الغواصات الصفراء” ليتوج رسميا، قبل جولة من نهاية المسابقة، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة، أو نتيجة مباراتي غريمه برشلونة.

وفي حال تعثر الريال أمام فياريال، فاحتمال تتويجه أيضا قائم اليوم، بشرط تعثر برشلونة الذي يستضيف أوساسونا على ملعب “الكامب نو”.

وستلعب مباراتا “الريال ضد فياريال” و”برشلونة ضد أوساسونا” بنفس التوقيت اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وينتظر عشاق الغريمين التقليديين بفارغ الصبر نهاية جولة مباريات اليوم، ولكن مع تمنيات متفاوتة، فعشاق الريال ينتظرون أن تعلن صافرة نهاية مباراتهم مع فياريال تتويجهم باللقب الذي احتكره برشلونة في الموسمين الماضيين.

في المقابل، سيراقب عشاق برشلونة فريقهم أمام أوساسونا وعينهم على مباراة الريال على أمل تعثر الملكي لتنتعش حظوظهم بالحفاظ على لقب “الليغا”.

المصدر: RT