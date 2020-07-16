الكويت – أعلنت شركة طيران الجزيرة (مدرجة ببورصة الكويت)، استئناف رحلاتها بدءاً من أول أغسطس/ آب المُقبل، إلى 20 وجهة عالمية تتمتع بالطلب العالي، بعد توقف دام 4 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن أبرز الوجهات الجديدة تشمل كل من (دبي والرياض وبيروت وإسطنبول وعمّان)، وتم وضع جدول بالرحلات لفترة 6 أشهر.

والتزمت “الجزيرة” بقرار حظر السفر منذ 12 مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات الكويت للسيطرة على تفشي الجائحة.

وتوقعت “الجزيرة”، أن تسجل رحلاتها طلبا قوياً مع استئناف النشاط، لذا تم التركيز على الخطوط الأكثر طلباً للعملاء الذين يسافرون لزيارة الأهل، وللسياحة، ولغرض العمل أو لحالة طبية.

وأفادت الشركة بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية، داخل مبنى ركابها “تي 5” وعلى متن طائراتها حفاظاً على سلامة الركاب.

وتعمل طيران الجزيرة، وهي إحدى شركتي طيران كويتيتين خاصتين، بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتتخذ من مطار الكويت الدولي مركزاً لعملياتها.

ونهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على استئناف تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت، بنسبة 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية، اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.

ومع انتهاء ذروة تفشي الفيروس، بدأت عدد من الدول تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا، واستئناف السفر حول العالم، وسط مخاوف من موجة تفشي ثانية للجائحة.

الأناضول