علماء يكشفون عن وجه رجل غامض عاش قبل 500 عام في مدينة مفقودة (صور)

علماء يكشفون عن وجه رجل غامض عاش قبل 500 عام في مدينة مفقودة (صور)

بولندا – عثر علماء الآثار على قرية مفقودة من العصور الوسطى في بولندا، قبل 6 سنوات، كانت موطنا لمقبرة ضخمة مليئة بأكثر من 100 هيكل عظمي.

وحقق العلماء العديد من الاكتشافات غير العادية في المقبرة، أحدها نعش مليء بالكلس، ولكن هيكلا عظميا لرجل عمره 35 إلى 44 عاما، لفت انتباه الفرق البحثية.

وباستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، فحص فريق البحث جمجمة الرجل التي ظهرت عليها علامات خلل في الفكين، وأعادوا بناء وجهه ذي الجبهة الكبيرة.

وعُثر على الرجل الغامض مع المدينة المفقودة، بالقرب من قرية Niedźwiedziny في منطقة Wielkopolska، غرب بولندا، وفقا لتقارير The First News.

ومع ذلك، كان الموقع معروفا في الأصل باسم Dzwonowo، وفُقد حتى عام 2016.

واكتُشفت المدينة عبر طائرات الدرون والتشكيلات النباتية، ما سمح للفريق بتحديد موقعها الذي تحدث عنه الخبراء في الأدب فقط – أول ذكر للمدينة حدث في أوائل القرن الرابع عشر.

وخلال الأسبوع الأول من الحفريات، فحص علماء الآثار 21 قبرا، وتبين أن أحد الهياكل العظمية يحتوي على عملة معدنية في الفم تعرف باسم قرش Sigismund III Vasa، ما سمح للعلماء بتحديد وقت الدفن في النصف الأول من القرن السابع عشر .

وكانت مقبرة Dzwonowo متصلة بكنيسة القديس ميخائيل، الموجودة في البلدة، ولكنها هُدمت قبل زهاء 250 عاما. وأظهرت المقبرة دفن الرفات كطبقات، ما يشير إلى أنها كانت مقبرة لفترة من الزمن.

ومن جميع الهياكل العظمية، اختار الفريق واحدة تعود لرجل قبل 500 سنة، لإجراء عملية إعادة بناء الوجه.

وأظهرت الجمجمة علامات سوء الإطباق، عندما يكون هناك محاذاة غير طبيعية للأسنان العلوية والسفلية – وهو أمر قد يحدث عند الطفل بسبب مص الإبهام.

ومُسحت الجمجمة لأول مرة لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد من أجل طباعة نسخة طبق الأصل، وغُطيت بعد ذلك بالطين ونحتت لتكشف عن ملامح الوجه.

وقال عالم الآثار مارسين كرزيبوفسكي، الذي حدد موقع المدينة: “من كان المتوفي؟ ليس لدي فكرة. يمكننا فقط تخمين أنه كان تاجرا أو حرفيا. من شبه المؤكد أنه من سكان العصور الوسطى Dzwonowo”.

واحتوت مدينة Dzwonowo المفقودة على آلاف القطع الأثرية، التي كُشف عنها في أقبية المنازل.

المصدر: ديلي ميل