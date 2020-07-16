ليبيا – طالب وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أباظة من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك ضد النظام التركي الإرهابي ممثلا في رجب طيب أردوغان ومحاولاته لاحتلال وغزو ليبيا.

أباظة وفي بيان له أصدره اليوم الخميس وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور “المصرية قال إنه بعد التطورات الأخيرة والمتلاحقة داخل الأراضي الليبية أصبح العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأهداف الدولة التركية العثمانية داخل ليبيا خاصة أن الشعب الليبي أصبحت ثرواته ومقدراته والسيطرة معرضة للسرقة والضياع خاصة بعد أن تأكد العالم أن أردوغان لا هم له سوى السيطرة والسطو على النفط الليبي وثروات ومقدرات ليبيا.

وتابع أن هناك إصرارا من رجب طيب أردوغان على حشد الميليشيات والإرهابيين والمرتزقة داخل الأراضي الليبية إضافة إلى إرسال كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة إلى الإرهابيين داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقات المشبوهة الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا تنتهك القانون الدولي وتخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة كما تتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص.

أباظة ثمن دعوة البرلمان الليبي للجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأى أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب للشعب الليبي ولإرادته الحرة والحقيقية وأن هذه الدعوة الليبية ترتكز على الثقة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الأمن القومي المصري والليبي والعربي.