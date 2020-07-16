ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الاتصال تناول وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الازمة الليبية على نحو يُفعل ارادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة اراضيها وفي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

ومن جانبه اشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الامن والاستقرار في ليبيا في إطار اعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الازمة الليبية.

وقد تم التوافق بين الرئيسين على اهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الاراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية لصالح اهدافها وذلك علي حساب الاستقرار في ليبيا والامن الاقليمي بأسره كما تم التأكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الازمة.