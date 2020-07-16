الولايات المتحدة – قضت المحكمة التجارية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الضرائب الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صادرات الصلب التركية، مناقضة للدستور.

وأشار بيان صادر عن اتحاد مصدّري الصلب في تركيا، إلى أن ترامب فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب التركي، خلال مارس/آذار 2018.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد، عدنان أصلان، قوله إن المصدّرين الأتراك تعرضوا للضرر بسبب الضرائب الإضافية التي فرضها ترامب بشكل شخصي على الصلب التركي.

وأضاف أنهم وعقب قرار المحكمة الأمريكية، يعتزمون المطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالمصدرين الأتراك، على خلفية قرار ترامب.

وأوضح أن مصدري الصلب الأتراك، تلقوا نبأ فرض ترامب ضرائب إضافية على منتجاتهم، على حين غفلة وهم في الموانئ أو على متن سفنهم المتجهة نحو الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن 15 بالمئة من صادرات الصلب التركية كانت تذهب إلى الولايات المتحدة خلال عام 2017، إلا أن هذا الحجم انخفض إلى 3 بالمئة حالياً، متأثراً بقرار ترامب.

ومطلع مارس / آذار الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم استيراد جمركية إضافية بنسبة 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 يوما على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

ومن ثم مدد ترامب الإرجاء إلى 1 يونيو / حزيران 2018، وفي 30 أبريل / نيسان تم منح الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية إعفاء دائما من تلك الرسوم.

الأناضول