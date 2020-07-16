ودية بين منتخبي إنجلترا وويلز دون جمهور في ويمبلي

ودية بين منتخبي إنجلترا وويلز دون جمهور في ويمبلي

انجلترا – يستضيف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نظيره الويلزي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في الثامن من أكتوبر، بحسب ما أعلن الاتحادان الخميس.

وستقام المباراة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ضمن التدابير المتخذة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المباراة الأولى على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار وباء “كوفيد-19” قبل أشهر، والذي أدى الى إلغاء مواعيد رياضية عدة وتعليق أخرى، أو تأجيل بعض الأحداث الكبيرة المقررة، ومنها نهائيات كأس أوروبا 2020.

وفي إطار البطولة القارية، كان من المقرر أن يستضيف ويمبلي، أحد أبرز ملاعب كرة القدم في العالم، مباراتي الدور نصف النهائي، وبعدهما النهائي في 12 يوليو 2020، قبل أن يتم تأجيل الموعد عاما كاملا.

وستسبق المباراة الودية ضد ويلز، مباراتان للمنتخب الإنجليزي ضمن مسابقة دوري الأمم على الملعب ذاته، ضد بلجيكا في 11 أكتوبر، وضد الدنمارك في 14 منه.

أما المنتخب الويلزي، فمن المقرر أن يخوض لقاءين في دوري الأمم، ضد إيرلندا في 11 أكتوبر، وبلغاريا في 14 منه.

وتنطلق منافسات مسابقة المنتخبات الأوروبية في نسختها الثانية، اعتبارا من سبتمبر المقبل.

المصدر: “أ ف ب”