ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا ولن تترك من وصفهم بـ”الليبيين” (حكومة الوفاق ومسلحيها) لوحدهم.

أردوغان وفي تصريحات للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أضاف مدعياً :” علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام ولن نترك أشقاءنا الليبيين لوحدهم”.

وتابع مزاعمه :” سنواصل تحمل المسؤولية التي أخدناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم”.

كما وصف في ختام حديثه خطوات جمهورية مصر العربية في ليبيا بأنها “غير مشروعة”، قائلاً:” خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، غير مشروعة” دون الاشارة إلى دور بلاده الداعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب وارسال بلاده لأكثر من 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا بينهم مقاتلين سابقين في تنظيمي داعش والقاعدة.