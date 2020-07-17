الولايات المتحدة – قفزت أسواق الأسهم، امس، وسط آمال بقرب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا فتحت شهية المستثمرين على المخاطرة.

والأربعاء، أعلنت شركة “مودرنا” لصناعة الأدوية أن لقاحا تجريبيا تنتجه أحدث ردود فعل مناعية لدى جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45، ضمن دراسة بمراحلها المبكرة في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة “سينوفارم” الصينية المملوكة للدولة، في وقت سابق الخميس، أنها بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح للفيروس تشمل حوالي 15 ألف متطوع، وهي أول تجربة للمرحلة الثالثة في العالم للقاح معطل لفيروس كوفيد – 19 .

وسجلت الأسهم الأمريكية صعودا قويا عند الفتح، إذ قفز مؤشر داو جونز الصناعي 367.22 نقطة أو بنسبة 1.38 بالمئة إلى 27009.81 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 28.46 نقطة أو بنسبة 0.89 بالمئة إلى 3225.98 نقطة، فيما فتح مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 88.14 نقطة أو بنسبة 0.84 بالمئة إلى 10576.72 نقطة.

وتلقت “وول ستريت”، أيضا، دعما من بيانات لمجموعة “غولدمان ساكس” أظهرت تحقيق المجموعة أرباحا فصلية قوية بمقدار 2.25 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في شهر ونصف، مدعومة بمكاسب قوية لمؤشر قطاع السفر والترفيه بنسبة 6.1 بالمئة، تفاؤلا بقرب التوصل لإنتاج لقاح.

وختم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم اليابانية لتسجل أعلى مستوى في شهر ونصف أيضا، بفضل آمال التوصل الى اللقاح، ومؤشرات على ارتفاع أرباح الشركات في النصف الثاني من العام.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.59 بالمئة إلى 22945.50 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 بالمئة إلى 1589.51 نقطة.

وبفضل آمال التوصل إلى لقاح أيضا، انتعشت العملات المرتبطة بالسلع الأولية على حساب الدولار والملاذات الآمنة.

وتراجع مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في شهر عند 95.940.

ونزل الذهب عن سعر 1800 للأوقية دولار الذي حافظ عليه لأكثر من أسبوع.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.71 بالمئة الى 1797.95 دولارا للأوقية، وهبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.85 بالمئة إلى 1798.35 دولار للأوقية.

الأناضول