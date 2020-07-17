ليبيا – قال شيخ قبيلة المجابرة محمود البنوني إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان موفقا وملبيًا لطموحات وآمال جموع الليبيين، مشيرًا إلى أن أمن ليبيا امتداد للأمن المصري والعربي، قائلاً :”لذلك نحن من طلبنا من الرئيس السيسي دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل دحر المرتزقة والغزاة الأتراك”.

البنوني وفي تصريح خاص لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الخمبس أضاف أن حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج باعت الوطن للأتراك وقبضت الثمن، مشيرًا إلى أن الغزو التركي يهدف في الأساس إلى نهب ثروات الليبيين.

وأضاف :”نحن نؤيد بشدة المبادرة المصرية التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة انتخاب مجلس رئاسي جديد، كما طلبنا بضرورة التوزيع العادل للثروة بين أبناء الشعب الليبي مع ضرورة عمل انتخابات نزيهة تشرف عليها مصر الشقيقة”.

ولفت شيخ قبيلة المجابرة إلى أن الرئيس السيسي أبدى استعداد مصر لتدريب أبناء القبائل لمواجهة الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.