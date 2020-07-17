ليبيا – ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد أوضاع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتها.

الثني جدد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أن الحكومة لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع.

ومن جهة أخرى، بحث الثني مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان الحكومة المشكلة في هذا الشأن.