ليبيا – ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد أوضاع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتها.
الثني جدد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أن الحكومة لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع.
ومن جهة أخرى، بحث الثني مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان الحكومة المشكلة في هذا الشأن.