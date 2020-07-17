مصر – أعلن عصام الحضري، أسطورة منتخب مصر، البالغ 47 عاما، اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، وعدم عودته للعب مرة أخرى.

وقال الحضري، في تصريحات تلفزيونية: “الكرة مراتي التانية وطلقتها، ومش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل بها أخطاء والقنوات ورؤساء الأندية يهاجمون بعضهم، وربنا يكون في عون اللاعبين”.

وتابع: “ليس هناك ما أضيفه لتاريخي الكروي، فلا يوجد حارس مرمى في مصر أفضل مني، ولم أجلس على مقاعد البدلاء سوى عام 1998 للحارس نادر السيد”.

وقال الحضري إن عددا من اللاعبين تدربوا معه خلال الفترة الأخيرة مثل عبدالله بكري، فيما رفض عروض حراس المرمى للتدريب معه، مطالبا إياهم بالحصول على إذن من مدربيهم.

وأضاف: “في حالة تقديم عرض لي لتدريب الزمالك، سأرحب لأننا في عصر الاحتراف، وإذا عرض علي تدريب حراس مرمى الزمالك والأهلي سأختار الأهلي حتى لو بعرض أقل ماديا، مع احترامي للزمالك وجماهيره”.

وعن أزمة لقب نادي القرن بين الأهلي والزمالك، علق: “الاتحاد الإفريقي منح اللقب للأهلي، ومن حق الزمالك أن يبحث عن حقه، وفي حالة منح الكاف اللقب للأبيض وسحبه من الأحمر نستطيع وقتها أن نقول (الزمالك نادي القرن).. الأهلي ليس طرفا في هذه الأزمة”.

واختار الحضري أفضل 10 لاعبين شاركوه بمنتخب مصر، وهم: “أحمد فتحي ووائل جمعة وهاني سعيد وسيد معوض وحسني عبد ربه ومحمد شوقي وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد صلاح”.

وفي رصيد الحضري 38 لقبا، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 153 مباراة، وهو أكبر لاعب سنا شارك في مباراة في تاريخ كأس العالم.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”