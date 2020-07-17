روسيا – أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم في 22 يوليو بموسكو.

وأفادت زخاروفا في بيان اليوم الخميس، بأن هذه المحادثات تأتي في إطار استمرار الحوار بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية التي تهم البلدين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث قبل أيام في مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أوضاع سوق النفط والملف الليبي، وفقا لما نقله بيان للكرملين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الملف الليبي، وشددا على “ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي بما يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد في يناير المنصرم”، كما أكدا الحاجة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية.

المصدر: وكالات