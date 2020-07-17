الولايات المتحدة – عاود الذهب ارتفاعه فيما انكفأت أسعار النفط هبوطا، الجمعة، مع عودة المخاوف من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا لتطغى على الآمال بقرب التوصل الى لقاح.

وحطمت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة، الخميس.

وصباح الجمعة، بلغ عدد الاصابات حول العالم اقل ببضعة آلاف فقط من 14 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد حالات الوفاة 593 ألف حالة

وطغت أنباء تزايد أعداد الإصابات حول العالم على تقارير إيجابية من شركتي “مودرنا” الأمريكية و “سينوفارم” الصينية عن تجارب متقدمة لإنتاج لقاح للفيروس.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بربع نقطة مئوية الى 1802.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرينتش، وزاد في العقود الأمريكية الآجلة بوتيرة أقل بنسبة 0.08 بالمئة الى 1801.55 دولار للأوقية.

ومنذ بدء تداولات الجمعة، تحرك الذهب في نطاق ضيق بأقل من 6 دولارات، بين 1997 دولارا نزولا و1802 دولار صعودا.

كان الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، أغلق تعاملات الجلسة السابقة منخفضا بنحو 0.5 بالمئة مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة تفاؤلا بقرب التوصل إلى لقاح.

في المقابل، عاودت أسعار النفط الهبوط، الجمعة، بعدما تلقت دعما في الجلسة السابقة من توقعات بزيادة الطلب.

وبحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرنتش، كان يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي بخسارة 38 سنتا 0.88 بالمئة عند 42.99 دولارا، وعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بخسارة 31 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة عند 40.42 دولار.

وحققت أسعار النفط مكاسب بحوالي 2 بالمئة، الخميس، مع توقعات بارتفاع الطلب أنعشتها أنباء اللقاح المضاد للفيروس، رغم زيادة في المعروض ستنتج عن قرار “اوبك+”، الأربعاء الماضي، تقليص تخفيضاتها من 9.8 مليون برميل يوميا الى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.

لكنها انكفأت اليوم متراجعة مغلبة مخاوف عدد الإصابات بفيروس كورونا ما قد يؤدي الى إعادة فرض قيود في عديد الدول، على عوامل التفاؤل بزيادة حجم الطلب العالمي على النفط.

الأناضول