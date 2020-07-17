ليبيا – شن عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة الارهابي هجوماً على وفد مشايخ وأعيان ليبيا الذي زار جمهورية مصر العربية أمس الخميس لتأييد دعوة مجلس النواب للجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الخميس قال :” ما يُعرف بمشايخ القبائل الليبية لو أنهم توجهوا إلى نتنياهو أفضل من ذهابهم للسيسي لاعتبارين الأول أنّ الأخير مجرد موظف عند الأول، والثاني حتى يعلم الشعب الليبي أن هذه الزيارة هي خدمة للمشروع الصهيوني وأن أصحاب القبعات ما هم إلا مرتزقة وباعة وطن عليهم الخزي والعار” حسب زعمه.