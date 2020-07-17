مصر – اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، إن الجيش المصري هو أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا، ولكن مصر دائما تبحث عن الحل السلمي.

وأكد السيسي خلال لقائه مع القبائل الليبية في القاهرة، أن أي تهديد لليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحا أن البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدا.

وأشار السيسي إلى أن مصر تعاني وما زالت تعاني من الإرهاب، قائلا: “معندناش استعداد إن المليشيات والجماعات الإرهابية تدخل مصر”.

ولفت الرئيس المصري إلى أن هدف مصر الرئيسي هو الدعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال.

المصدر: RT