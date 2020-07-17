ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن ما وصفها بـ” تهديدات ” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تعني لـ”اليبيين” شيئا حسب تعبيره.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس أضاف :” تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.”

يشار الى أن وفدًا من كافة قبائل ليبيا قد زار جمهورية مصر العربية وقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفوض الوفد جمهورية مصر بالتدخل في حال قامت تركيا بالهجوم على مدينتي سرت والجفرة، مؤكدين على أنهم سيتنازلون ويجنحون للسلام في حال خروج المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة وخروج العسكريين الاتراك من كافة المناطق الليبية والوصول لحل سياسي وفقا لغعلان القاهرة.