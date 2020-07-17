ليبيا – قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي إن النظام القطري عمل على إفساد المشهد الليبي لأن قطر تسيطر على الغاز فيما كانت لدى ليبيا مشروع كبير مع فرنسا فيما يخص الغاز وهذا هو سبب الاختلاف مع قطر.

المغربي وخلال حواره ببرنامج “مدار الغد” الذي يذاع على قناة “الغد” وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري قال إن قطر يهمها اقتصادها ومصالحها وإذا استقرت ليبيا فإن الكثير من المطامع القطرية قد تتقلص مع أوروبا.

وأوضح رئيس مجلس حكماء ليبيا أن أبناء طرابلس سيلتحمون مع الجيش الليبي الذي سينقذهم من هؤلاء المجرمين، مؤكدا ثقته في أنهم سيكونون في الموعد مع جيشهم.