اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا امس عن تسجيل خمس وفيات و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، أن 25 من الإصابات الجديدة وأربعا من الوفيات تعود إلى محافظة حضرموت والإصابة والوفاة الأخريين إلى محافظة شبوة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها حكومة هادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بداية الجائحة 1552 منها 695 حالة شفاء و438 حالة وفاة (ما يتجاوز بشكل ملموس المتوسط العالمي لنسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات).

ولا تزال حضرموت المحافظة اليمنية الأكثر تضررا بكورونا، حسب إحصاءات حكومة هادي، وتعود إليها 570 إصابة مؤكدة منها 184 حالة وفاة.

ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” الحوثية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

المصدر: RT