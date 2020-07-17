ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو الشيخ علي محمد بركة أن مصر الدرع الواقية للأمه العربية ، معرباً عن تمنيه بأن يكون هناك حوار بين الأشقاء في ليبيا.

رئيس المجلس الأعلى قبائل التبو وخلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس بحسب ما نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أوضح أن الجيش الليبي ما زال يحارب الإرهاب والاحتلال التركي الذي يأكل من خير البلاد ، مبيناً أن هناك جهودا كبيرة لمواجهة ما يهدد ليبيا.

وقدم رئيس المجلس الأعلى لقبيلة التبو التحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على وقوفهم بجانب ليبيا، مؤكدا على دعمهم لمجلس النواب المنتخب والقوات المسلحة فضلا عن دعمهم لإعلان القاهرة ومبادرة المستشار صالح السياسية.