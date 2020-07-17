إيطاليا – يقدم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر مستويات مميزة مع ميلان الإيطالي، منذ استقدامه الصيف الماضي من إمبولي.

وكان نجم الوسط الجزائري، أكثر من تلقى بطاقات صفراء في “الكالتشيو” قبل التوقف بسبب جائحة كورونا.

ولكن الحدث الأبرز، كانت عن تحصله على بطاقة صفراء واحدة منذ العودة بعد مشاركته في 8 مباريات، وهو ما أدهش الإيطاليين.

النقاد في إيطاليا، يعتبرون أن بن ناصر، تعلم كثيرا من أخطائه وأن فترة التوقف ساعدته، وبدأ يقرأ جيدا طريقة لعب الخصوم وهو ما سمح له بتلقي بطاقة صفراء وحيدة خلال 8 مباريات متتالية.

ويتواجد نجم الوسط الجزائري، ضمن المطلوبين لدى أبرز الأندية الأوروبية، على غرار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية، والذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.

واختير اللاعب البالغ 22 عاما أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب بلاده بالفوز في النهائي على منتخب السنغال بهدف نظيف.

ونجح ميلان في التعاقد مع بن ناصر من إمبولي مقابل 16 مليون يورو الصيف الماضي، ويواصل اللاعب التألق بشكل كبير رفقة الروسونيري.

المصدر: “وكالات”