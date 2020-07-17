ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ صرح بأن أن شقاَ كبيراً من الاتصال تم تخصيصه لمناقشة الأوضاع الإقليمية ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء الأولوية المتقدمة التي يوليها البلدان لهذا الملف.

وأكد شكري على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل ومستدام يراعي كافة جوانب الأزمة هناك بما في ذلك من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملاً لمسار برلين، محذراً أيضاً من مغبة التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثله ذلك من تهديد جسيم للاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا السياق، قدم الوزير شكري شرحاً حول اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.