روسيا – توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تساهم مشاريع غاز عملاقة جديدة أطلقتها روسيا في زيادة حصتها في سوق الغاز المسال إلى 15% بحلول العام 2025.

وقال نوفاك لمجلة سياسة الطاقة الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا نجحت في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من أربعة أضعاف منذ العام 2009، وأصبح ذلك ممكنا بفضل إطلاق منشآت جديدة، وحاليا يجري تطوير العديد من المشاريع لزيادة الإمدادات.

وبدأت روسيا بتطوير مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال منذ 11 عاما، بإطلاق مشروع “سخالين”، وفي العام 2018 تم تشييد معمل آخر لمعالجة الغاز “يامال للغاز الطبيعي المسال”، وفي العام 2019 تم تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مصنع “كريغاز فيتسوتسك”.

في العام الماضي بلغت حصة روسيا من سوق الغاز الطبيعي المسال نحو 7%، وفقا لما قاله ليونيد ميخيلسون، مؤسس ومدير شركة “نوفاتيك” أحد أكبر منتجي الغاز في روسيا.

وتعمل الحكومة الروسية على تعزيز شحنات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، حيث من المتوقع ارتفاع الطلب بشكل كبير على هذا النوع من الوقود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، إنه من المتوقع أن ينمو الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال بنحو 5 أضعاف بحلول العام 2035.

المصدر: “finanz.ru”