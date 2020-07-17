روسيا – أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 6406 إصابة و186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 759203 إصابة و12123 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي أن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 7681 حالة ليصل إلى 539373 حالة، بينما تبقى هناك 207707 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وتشير أرقام اليوم إلى استقرار معدل الإصابات اليومية الذي لا يتجاوز 6,5 ألف لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع الوفيات الجديدة إلى أكبر عدد منذ 11 يوليو.

وسجلت العاصمة موسكو 575 إصابة جديدة مقابل 531 في اليوم السابق، مع تراجع لافت في الوفيات، حيث شهد اليوم الماضي 13 حالة مقابل 24 في الإحصائية السابقة.

بذلك بلغ إجمالي حالات كورونا في المدينة 232376، منها 4271 حالة وفاة ونحو 170 ألف حالة شفاء، بعد تعافي 682 شخصا خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT