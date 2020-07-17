إسبانيا – أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز 2-1، على فياريال، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليغا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لدي مشاعر هائلة، لأن ما فعله اللاعبون مثير للإعجاب، وليس لدي كلمات لوصف مشاعري”.

وأضاف: “دوري؟ اللاعبون هم الذين يقاتلون، وهو فريق رائع وأنا سعيد بهم للغاية، وحتى اللاعبين الذين لعبوا دقائق أقل من زملائهم وأقل مساهمة مع الفريق”.

ونجح زيدان بقيادة ريال مدريد إلى لقبه الـ11 في مسيرته التدريبية التي بدأت في يناير من عام 2016 خلفا للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري قبل أن يرحل ثم يعود ليبدأ ولايته الثانية في 11 مارس من العام الماضي 2019 وحتى الآن.

وواصل المدرب البالغ 48 عاما: “لقد كنا الفريق الأفضل لأننا حصدنا أكبر عدد من النقاط، وهذا كل شيء، وبالنسبة لي هذا اليوم هو أحد أفضل الأيام بالنسبة لي كمدرب”.

وعن الاحتفال في ظل غياب الجماهير، أجاب: “إنه أمر غريب بالنسبة للجميع، كنا نود الاحتفال في ساحة سيبيليس، لكن لا يمكن القيام بذلك الآن، وستحتفل الجماهير في المنازل بالتأكيد، وهم سعداء لرؤية الفريق يفوز باللقب، وفعلنا ذلك من أجلهم”.

واختتم: “دوري الأبطال هو دوري الأبطال، لكن لقب الليغا يجعلني أكثر سعادة، لأنه أصعب”.

ويأتي زيدان في المركز الثاني في قائمة المدربين الأكثر تتويجا بالألقاب مع ريال مدريد برصيد 11 لقبا خلف ميغيل مونوز الذي قاده لـ14 لقبا بين عامي 1960-1974.

وجاءت ألقاب “الملكي” مع زيدان بعد الفوز بالليغا لهذا الموسم، على الشكل التالي: 3 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبي، 2 كأس العالم للأندية، 2 الدوري الإسباني، و2 كأس السوبر الإسباني.

المصدر: “وكالات”