ليبيا – قال الخبير الاستراتيجي اللواء نصر سالم إن شيوخ القبائل الليبية طلبت نصرة الشعب والجيش المصري.

سالم أضاف وفقاً لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أن الرئيس المصري السيسي خلال لقائه أمس الخميس مع شيوخ القبائل الليبية قال لهم إنكم طلبتوا النصرة وسوف ننصركم.

وتابع أن ما وصفها بـ” أبواق الفتنة” داخل حكومة فائز السراج تبث أن مصر لديها أطماع وأنهم الجهة الوحيدة التي لديها الحق في الحماية ولكن القبائل الليبية جاءت إلى مصر تطلب النصرة من الشعب المصري وجيشه.

وأكد اللواء نصر أن الشعب الليبي يستنجد بالجيش المصري من أجل طرد المليشيات المسلحة في ليبيا، موضحا أن الميلشيات المسلحة جاءت إلى ليبيا مكرهين من جانب أردوغان، مبيناً أن السوريين رهائن عند أردوغان ووصفه أنه المصدر الأول للإرهاب في المنطقة.