ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد حافظ صرح بأن شكري أعرب عن التطلع لأن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للازمة الليبية في أقرب وقت على النحو الذي يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية ويحفظ سلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

كما حرص الوزير على اطلاع المسؤول الأوروبي على تفاصيل اللقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد تحت شعار “مصر وليبيا شعب واحد … مصير واحد”