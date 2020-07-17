ألمانيا – أعلن المهاجم الألماني أندريه شورله، المتوج بلقب كأس العالم 2014، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم عن 29 عاما فقط، بعد يومين من إعلان نادي بوروسيا دورتموند فسخ عقده معه.

ونشر شورله صورة له وهو يحمل كأس العالم عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وأرفقها بالقول: “أريد أن أخبركم أنني اعتزلت كرة القدم الاحترافية. نيابة عني وعن عائلتي أود أن أشكر كل من كان جزءا من هذه السنوات الرائعة! الدعم والحب اللذين شاركتموه معي كان لا يصدق”.

وأعلن دورتموند أمس الأول فسخ تعاقده مع شورله بالتراضي قبل عام من نهايته، بعدما فشل في إثبات نفسه في تشكيلة “أسود الفيستيفال”.

وقال شورله في حديث مع صحيفة “دير شبيغل” إن قرار الاعتزال “كان ينمو في داخلي منذ فترة طويلة”.

وأضاف: “عليك أن تلعب دائما دورا ما من أجل الاستمرار في الوسط (الكروي)، وإلا ستفقد وظيفتك ولن تحصل على أخرى”.

وتابع: “الأداء على أرض الملعب هو فقط المهم. لا مكان للضعف والركاكة”.

وكان شورله صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف الفوز الذي سجله ماريو غوتزه خلال التمديد في شباك الأرجنتين (1-0) في نهائي كأس العالم 2014.

واعتبر المهاجم الألماني أن مونديال البرازيل كان أفضل فترة في حياته حيث وجد في “المانشاف” ملاذا آمنا.

وقال: “لقد كان مكانا للهروب من الفوضى التي تعيشها في ناديك كل يوم”.

واعترف بأنه “سقط في حفرة عميقة” عندما لعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال موسمين مع تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2013 و2015، مضيفا “لم أعد أرغب في لعب كرة القدم. لقد كنت منتهيا بالكامل”.

وعاد شورله إلى ألمانيا عام 2015 من بوابة فولفسبورغ، علما بأنه بدأ مسيرته مع ماينز ثم باير ليفركوزن قبل الانتقال إلى لندن، لينضم بعدها إلى دورتموند عام 2016 في صفقة قيمتها 30 مليون يورو.

لكنه فشل في ترك بصمة في تشكيلة الفريق حيث خاض معه 52 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف فقط، وأعير إلى فولهام الإنجليزي في موسم 2018-2019، وإلى سبارتاك موسكو الروسي لموسم 2019-2020.

وراودته فكرة الاعتزال خلال فترة تواجده في فولفسبورغ عام 2015، ومرة أخرى في دورتموند عام 2017 عندما غاب عن الملاعب مرتين بسبب الإصابة.

وتابع: “يتوقع منك المجتمع ألا تعتزل قبل منتصف الثلاثينات من العمر”.

وغالبا ما وصفته الصحافة الألمانية بأنه “بطل العالم المهمل” الأمر الذي أثر فيه كثيرا، حيث اعتبر أنه “كانت هناك أشياء لم أغض النظر عنها. أنت إما أحمق أو بطل. لا يوجد شيء بينهما”.

وسجل شورله 22 هدفا في 57 مباراة دولية خاضها مع “المانشافت”، بما فيها هدفان في الفوز التاريخي على البرازيل 7-1 في عقر دارها في نصف نهائي مونديال 2014.

المصدر: أ ف ب+ إنستغرام