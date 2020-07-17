ليبيا – لقي 4 عناصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين المواليين لتركيا في العاصمة طرابلس مصرعهما الليلة الماضية بسبب خلاف على” مستحقات ” قدرها 48 ألف دولار بواقع 12 ألف دولار لكل منهم .

وقال مصدر سوري حقوقي مطلع ” حسوب على المعارضة السورية ” لـ صحيفة المرصد الليبية أن القتلى لقوا مصرعهم على إثر إشتباك دار بينهم وبين قيادة مجموعتهم ما أدى لمقتل 4 وجرح 2 آخرين وقد تحصلت المرصد على صور لبعضهم بعد مقتلهم .

وكشف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن القتيلين يتبعان المليشيا الموالية لتركيا والمسماة ” صقور الشمال ” وهي إحدى الفصائل المحسوبة على تتظيم الإخوان المسلمين السوري الذي يجاهر بامتلاكه أذرعًا مسلحة تعمل تحت ما تسميه ” الجيش الحر ” .

وأضاف أن أرهابيًا يدعى ” حسن خيرية ” موالٍ للمخابرات التركية هو من يتزعم هذا اللواء وكان يتواجد طيلة الفترة الماضية مع مساعده ” خليل خيرية ” في العاصمة طرابلس وقد فقد الكثير من عناصره في القتال على يد القوات المسلحة الليبية .

وأشار إلى أن القتلى أثاروا مشكلة الليلة الماضية حيث تمركزهم مابين منطقتي صلاح الدين وطريق المطار مع قيادتهم على خلفية تأخر المرتبات وعدم حصولهم على المال فيما تحصلت فصائل أخرى على ما تعتبرها مستحقاتها نظير القتال في صفوف حكومة السراج .

{ بوعمشة جرّد حفتر .. روح وسجل يا دفتر .. جايي دورك يا سيسي } مغني سوري موالي لـ #تركيا يتغنى من شمال #سوريا بإنجازات الإرهابي السوري محمد جاسم الملقب " أبوعمشة " قائد مليشيا " السلطان سليمان شاه" بعد مشاركتها بحوالي 1000 عنصر في معارك جنوب #طرابلس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Wo42jKXM2D — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 16, 2020

كما أكد أن القتلى والمصابين وعلى إثر إحتدام المشكلة والنقاش وكيلهم الشتائم للسراج وأردوغان بسبب تأخر مرتباتهم البالغ قدرها 12 ألف دولار لكل منهم بادروا برفع أسلحتهم وهددوا بالتوجه الى مقر الحكومة في طريق السكة ما أضطر قيادتهم الى إطلاق النار عليهم وقتلهم وقد نُقلت جثثهم الى مستشفى معيتيقة تمهيدًا لتسفيرها الى تركيا ومنها نحو الشمال السوري .

شاهد || كأعلى راتب " أمني " في #ليبيا .. قوة جديدة تبصر النور في معسكر #اليرموك . #فيديوغراف_المرصد pic.twitter.com/qhWFE0SV57 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 14, 2020

المصدر ذاته أكد أن حوالي مابين 40 إلى 50 عنصراً من مليشيا ” صقور الشمال ” قد فرت الليلة الماضية من حيث تتمركز عقب تمردها ومطالبتها بالمرتبات وذهبت للإحتماء بمليشيا ” السلطان مراد ” وعدد من الضباط الأتراك في كل من كلية الشرطة بصلاح الدين ومعسكر اليرموك .

دفعات غير منتظمة

جدير بالذكر أن حكومة السراج كانت قد سددت الأسبوع الماضي دفعة مرتبات متأخرة قدرها 12 مليون دولار لحوالي 1000 مقاتل سوري نظير 6 أشهر من القتال بواقع 2000 دولار شهريًا ما يعني أن كل منهم قد تحصل على 12 ألف دولار كمرتبات متأخرة مقابل هذه الفترة .

وكانت المليشيات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية السورية المقاتلة في طرابلس بقوام 13 ألف مقاتل قد اشتكت مرارًا من عدم انتظام المرتبات وطالبت الأتراك بإيجاد حل لها ، فيما يجد السراج صعوبة في ذلك بسبب توقف إمدادات النفط وعائداته المالية بسبب الإقفال وهو مايدفعه مع القوات التركية للتخطيط للسيطرة على هذه المنطقة .

بالصور .. " جمع مرتبات " لمئات المرتزقة والإرهابيين السوريين في معسكر اليرموك . #ليبيا #المرصد https://t.co/s5OlD7spHk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 13, 2020

وفي سياق متصل جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مصطفى صنع الله في بيان أصدره اليوم الجمعة مطالبته بإعادة تشغيل الحقول النفطية معلنًا رفضه لما أسماه ” وجود مرتزقة سوريين بها ” ضمن صفوف القوات المسلحة في وقت تتقاتل فيه المليشيات السورية على بعد أمتار من مكتبه مطالبة بمستحقاتها من عائدات النفط ذاته !!

المرصد – خاص