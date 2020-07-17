ليبيا – أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا أن السودان لن يخوض حربا في ليبيا أبدا وأن العلاقات بين روسيا والسودان وطيدة.

العطا وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس حول تأثير الصراع في ليبيا على السودان قال: “إن الصراع له تأثير عميق جدا حاضرا ومستقبلا والحكومة تتابع وترصد الخطر الكامن في هذا الصراع عسكريا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا والجيش قادر على حماية حدودنا الغربية مع ليبيا”.

وأكد العطا أن الخرطوم لم ولن تكون مصدراً للمرتزقة، مضيفاً:” نحن شعب ذو تاريخ وحضارة وقيم وجيش عريق من جينات هذا الشعب “.

وتابع :” المرتزقة الآن في ليبيا من شتى بقاع العالم بصورة رسمية للبعض وبمجهودات فردية للبعض الآخر وفي حال وجد عدد من السودانيين غرر بهم لا يقدح في أصالة هذا الشعب “.

العطا إختتم تصريحه بالقول :” السودان لن يخوض حربا في ليبيا حتّى لو كان الأمر لإسناد مجهود عربي أو أفريقي أو عالمي لن نخوض ذلك أبدًا “.