السعودية – اكد مسؤول إن صندوق النقد الدولي لم يصدر توصية بقرار السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها هذا الشهر، محذرا من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ الاقتصاد.

ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصبح 15 بالمئة، إذ تسعى لدعم ماليتها المتضررة بشدة من جراء انخفاض في أسعار النفط. ويقول الاقتصاديون إن الخطوة قد تؤدي إلى طفرة في التضخم وتكبح التعافي الاقتصادي.

وكان صندوق النقد أوصى العام الماضي بأن ترفع السعودية ضريبة القيمة المضافة لمثليها، وهو ما لم تأخذ به المملكة في حينه، لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أبلغ منتدى افتراضيا يوم الخميس أن الصندوق لا يوصي بمثل تلك الزيادات في المنطقة حاليا، وسط حالة من الركود.

وقال: “ليس من الحكمة في هذه المرحلة زيادة الضرائب على الاستهلاك، وبخاصة في الدول ذات مستوى الدخل المنخفض، لأن هذا سيخلق مزيدا من التردي ومزيدا من الضغط”.

وأضاف: “مبدأنا العام هنا للدول المصدرة للنفط ولغيرها ممن يملكون القدرة والاحتياطيات، أن يعثروا على التوازن الملائم بين تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وضبط وضع المالية العامة”.

وبين “لم نوص في حالة السعودية على سبيل المثال بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في هذه المرحلة، وإن كنت أعتقد عموما أنه هدف من المهم تحقيقه”.

وكانت الرياض أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو الماضي، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم الحكومي.

وردا على سؤال عن الإصلاح الضريبي عموما في الشرق الأوسط، قال أزعور إن الأنظمة الضريبية بحاجة إلى التحديث وزيادة الكفاءة.

وقال: “بدلا من الاتجاه إلى الإجراء السهل المتمثل في زيادة ضريبة ما على الاستهلاك مثلا أو الإبقاء على منظومة إنفاق منعدمة الكفاءة، أعتقد أن الفرصة سانحة لتحقيق مزيد من العدالة.. وزيادة الشفافية في طريقة إنفاق المال العام”.

المصدر: “رويترز”