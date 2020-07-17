ألمانيا – قرر مستثمرون مقاضاة “دويتشه بنك” الألماني ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، كريستيان سوين.

ويتهم المستثمرون البنك بتقديم بيانات زائفة ومضللة قبل أن يوافق على دفع غرامة تبلغ 150 مليون دولار في مخالفات ترتبط برجل الأعمال سيء السمعة جيفري إبستين.

وأقيمت الدعوى يوم الأربعاء أمام المحكمة الأمريكية الجزئية بولاية نيوجيرزي، ويطالب المدعون فيها بتعويضات غير محددة.

وتقول أوراق الدعوى إن المساهمين تكبدوا خسائر مالية بسبب تعاملات “دويتشه بنك” مع إبستين، الوارد اسمه في عشرات من قضايا التحرش الجنسي، علما أن إبستين توفي في أغسطس 2020 عن 66 عاما حيث عثر عليه مشنوقا داخل سجن في منهاتن.

ومن بين المدعى عليهم أيضا في القضية المدير المالي للبنك جيمس فون مولتكه، والرئيس التنفيذي السابق جون كريان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون التنظيميون في نيويورك أن “دويتشه بنك” سيدفع غرامة عن “مخالفات عدم امتثال كبيرة” فيما يتعلق بإبستين وقضيتين أخريين منفصلتين.

وأحجم “دويتشه” عن التعليق بشأن القضية، وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إن التسوية أظهرت “مدى أهمية مواصلة الاستثمار في آليات المراقبة لدينا وتحسين قدرتنا على مكافحة الجرائم المالية”.

المصدر: رويترز