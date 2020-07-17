انجلترا – تمنح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم، الكابتن توم مور البالغ من العمر 100 عام لقب “سير” بعدما أصبح بطلا قوميا لجمعه ملايين الجنيهات لصالح العاملين الصحيين خلال جائحة كوفيد-19.

وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه استرليني (41 مليون دولار) عندما دار 100 دورة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

ولامست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.

وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن مناسبات أخرى لتقليد الألقاب والأوسمة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قال قصر بكنغهام إن حفل تكريم الكابتن توم مور، الذي سيبلغ عمره قريبا مئة عام، سيقام يوم الجمعة في قصر وندسور الذي تقيم به الملكة (94 عاما) مع زوجها فيليب (99 عاما) منذ تفشي الجائحة.

وقال قصر بكنغهام إن المراسم ستكون خاصة وسيرافق مور أفراد من أسرته.

المصدر: “رويترز”