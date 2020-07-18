أمريكا تستأنف رحلات الركاب الجوية إلى الهند في 23 الجاري بعد تسوية الخلافات مع نيودلهي

أمريكا تستأنف رحلات الركاب الجوية إلى الهند في 23 الجاري بعد تسوية الخلافات مع نيودلهي

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة النقل الأمريكية امس أن الحكومة الهندية وافقت على السماح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف رحلات الركاب على خط أمريكا الهند ابتداء من 23 يوليو بعد تسوية الخلافات.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الحكومة الهندية في يونيو الماضي بممارسة‭ ‬”أساليب غير منصفة وتتسم بالتمييز” بشأن خدمات النقل الجوي العارض من وإلى الهند، وأصدرت أمرا يلزم شركات الطيران الهندية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل القيام برحلات طيران عارض.

وقالت الوزارة إنها سحبت هذا الأمر ووافقت أيضا على طلب شركة أير انديا للقيام برحلات طيران عارض لنقل الركاب بين الولايات المتحدة والهند.

المصدر:”رويترز”