واشنطن – أفادت قناة “سي إن إن”، بأنه تمت إزالة صورتي الرئيسين الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون وجورج بوش الابن، من البهو الكبير للبيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت القناة، أنه تم استبدالهما، بصورتين لرئيسين جمهوريين حكما البلاد قبل أكثر من قرن.

وفقا للتقاليد المتبعة في البيت الأبيض، يجب أن تعرض صور آخر الرؤساء الأمريكيين في مكان بارز عند مدخل المبنى، ويجب أن تكون مرئية للضيوف خلال الأحداث الرسمية.

وتم نقل صور كلينتون وبوش الابن، إلى غرفة الطعام العائلية القديمة، وهي غرفة صغيرة نادرا ما تستخدم، ولا يراها معظم الزوار.

وبدلا من صورة بوش، تم تعليق صورة الرئيس الخامس والعشرين للولايات المتحدة ويليام ماكينلي الابن، وتم استبدال صورة كلينتون، بصورة ثيودور روزفلت.

في كتابه الذي نشر قبل فترة، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إلى أن ترامب “يحتقر” بوش الأب وبوش الابن. ووفقا لبعض الادعاءات، ينتقد ترامب، الرئيس الأسبق بيل كلينتون ويعتبره رئيسا سيئا.

المصدر: نوفوستي