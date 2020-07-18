ليبيا – قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن المبادرة السياسية التي أعلنها الرئيس المصري في يونيو الماضي لإنهاء الصراع في ليبيا المعروفة بـ “إعلان القاهرة”، حظيت بموافقة عربية واسعة.

زكي أشار في حوار مع صحيفة ” العين الاخبارية” إلى أن التدخلات التركية في ليبيا ستستمر ولن تنحسر قريباً، مشيرا إلى أن وقف تلك التدخلات بحاجة لمجموعة عوامل غير متوفرة الآن.

وقدر زكي في نفس الوقت مسألة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في الوقت الحالي بأنه أمر غير مجد لأن الظروف والمفاهيم التي صيغت فيها الاتفاقية لم تعد تنطبق بنفس الفكرة حالياً.

وأضاف:” وقف التدخل التركي في ليبيا يتطلب توفر عدة عناصر لا أراها مكتملة الآن ربما قد تكتمل بعد فترة، وللأسف الشديد فيما يتعلق بالساحة الليبية الآن تشير الأوضاع إلى أن هذه التدخلات ستستمر ولن تنحسر قريباً”.

وحول الموقف الأمريكي وتأثيره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن موقف الولايات المتحدة دائماً ينظر إليه باهتمام لأنها دولة عظمى ولديها تأثيرها الكبير لكنه ليس الموقف الوحيد فهناك مواقف كثيرة مؤثرة مثل دول الجوار وروسيا وغيرها.

كما أردف:” للأسف الساحة الليبية الآن ساحة للعديد من الأطراف وصدامات صعبة وآثارها وتداعياتها أصعب، ونأمل أن يعود الجميع إلى رشده وإلى الصواب حتى لا تتطور الأمور إلى اتجاه لا يحمد عقباه، الوضع الحالي في الأمة العربية يتجاوز بمراحل أسوأ ما كنا عليه في السابق”.

وبسؤال زكي عن إمكانية تفعيل وتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك وهل الأمر بعيد عن الواقع في الوقت الحالي، أجاب: “تفعيل الاتفاقية غير مجد الآن”، مرجعاً ذلك إلى أن الظروف والمفاهيم التي صيغت فيها الاتفاقية لم تعد تنطبق بنفس الفكرة الآن فالظروف والتهديدات الأمنية والعسكرية مختلفة ومعقدة جداً ولم تعد الأمور أبيض وأسود كما كان يحدث في الماضي.

أما بشأن المبادرة السياسية التي أعلنها الرئيس المصري علق “نحن أعربنا عن إشادتنا بإعلان القاهرة، باعتباره يروّج أيضا للحل السياسي ويبتعد بالأزمة الليبية عن مسارات المواجهات العسكرية، وتبعاتها السلبية على الشعب الليبي”.