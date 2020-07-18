ليبيا – قال وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي إن وتيرة محاولات التسلل إلى التراب التونسي تصاعدت، محذراً من خطورتها في ظل الحرب الجارية في ليبيا.

وزير الدفاع التونسي أضاف خلال تصريح لـ “راديو موزاييك” وفقاً لما نقله موقع “العربية. نت” أمس الجمعة: “إن خطورة عمليات تسلل الأجانب إلى تونس تتزامن مع حالة الحرب التي تشهدها ليبيا وتدفق السلاح والمرتزقة”.

وأكد على أن الجيش التونسي سيتصدى بكل صرامة وحرفية لكل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأمن التونسي عن طريق التسلل إلى المناطق الحدودية العسكرية، داعياً المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتفهم دقة الوضع على الحدود.