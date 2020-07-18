ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً اليوم السبت بشأن تمديد حظر التجول لمدة 15 يوم اعتباراً من اليوم مع تقليص عدد ساعات الحظر لتصبح من الـ 9 مساءً وحتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي طيلة أيام الأسبوع مع إلغاء الحظر الكامل يومي الجمعة والسبت.

القرار نص بحسب المكتب الاعلامي التابع له على منع التنقل بين المدن واستمرار حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية واستعمال وسائل النقل الجماعي إضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق بيع المواد الغذائية كما نص على السماح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية والحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المختلفة شريطة اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

وبحسب القرار فإنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة وصلاة الفجر في المساجد بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي ويستثنى من ذلك مناطق الجنوب، مؤكداً على ضرورة التزام المواطنين باستعمال أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا.

أما بالنسبة للعمل بالجهات العامة نص القرار على استمرار العمل الإداري بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهراَ، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية في تطبيق قرار الحظر.