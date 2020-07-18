السعودية – حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية امس من 3 أدوية طبية تؤدي للإدمان في حال استخدامها بغير وصفة طبية.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: “الترامادول والليريكا والزاناكس، من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية، وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان وأضرار ومضاعفات صحية خطيرة”.

ووقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق، مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اتفاقية تعاون، بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

المصدر: “سبق”