الصين – ذكرت وزارة التجارة الصينية، امس أن الصين ستتخذ إجراءات لمكافحة الإغراق ضد مادة “إن-بروبانول” المستوردة من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه وفقا للتحقيقات الأولية، التي بدأت في يوليو من العام الماضي، فإن الصناعة المحلية عانت من أضرار كبيرة بسبب الإغراق بهذه المنتجات من الولايات المتحدة.

واعتبارا من السبت (18 يوليو 2020)، سيطلب من مستوردي هذه المنتجات، دفع رسوم بمعدلات تتراوح بين 254.4 و267.4 بالمئة في الجمارك الصينية.

وتستخدم مادة “إن-بروبانول” التي تتكون بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال العديد من عمليات التخمير، كمذيب في صناعة الأدوية، بشكل أساسي من أجل صناعة الراتنجات وإسترات السليلوز.

المصدر: “شينخوا”