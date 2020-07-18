الكويت – كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، تفاصيل جديدة بشأن قضية “الصندوق السيادي الماليزي” المتهم بها شخصيات بارزة، منهم الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق.

وأكد مصدر مطلع لـ “القبس” أن “هناك أمورا خطيرة انكشفت في ما يتعلق بأعمال المتهمين، وبالتحديد المتهم الأول، بشأن كيفية الحصول على المناقصات التي جرى من خلالها غسل الأموال”.

وأردف المصدر: “تبين من خلال التحريات تسمية المتهمين شركة لهم بشركة طريق الحرير، حتى يوهموا الشركات في الدول الخارجية (ماليزيا والصين) أنهم يتبعون لمشروع الحرير، المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، الذي رصدت الحكومة لميزانيته مليارات الدنانير”.

ولفت المصدر إلى أن “المتهمين لم ينفذوا أي أعمال لمشاريع حكومية، ومن الواضح أنهم كانوا يوهمون الشركات الأخرى والمتعاملين معهم بأن لهم صفة حكومية”.

وبين المصدر أن هناك العديد من الأسئلة التي سيبحث عن أجوبة لها في هذه القضية، منها على سبيل المثال: هل استخدم المتهمون (وبالتحديد المتهم الأول) نفوذهم في عمليات غسل الأموال؟ وهل هناك متهمون آخرون جرى استخدامهم؟ وخلص المصدر إلى أن القضية كبيرة جدا وليست جريمة جنائية عادية حتى ينتهى منها بسرعة.

المصدر: القبس