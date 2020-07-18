القاهرة – ما زال مصير استئناف دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي غامضا في ظل عدم اختيار دولة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى الآن لإقامة المباريات المتبقية بنظام البطولة المصغرة.

وأكد المغربي عبد المنعم باه، سكرتير عام الـ”كاف”، أن المكتب التنفيذي للكاف يأمل فى تحديد الدولة التي سوف تستضيف مباريات النصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا خلال الأسبوع الجاري.

وكانت الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استضافة باقي مباريات دوري الأبطال بعد أن طلب منها “الكاف” الأمر وذلك بسبب الحالة الوبائية التي فرضها فيروس كورونا في البلاد.

وشدد سكرتير عام الاتحاد الإفريقي على أن الأسبوع الجاري سوف يشهد اجتماعا للجنة المسابقات من أجل حسم مصير أبطال إفريقيا، بعد ذلك سيتم رفع التوصيات الصادرة عن لجنة المسابقات إلى لجنة الطوارئ في الاتحاد والتي ستقرر الأمر بشكل نهائي.

وأوضح عبد المنعم باه رغم أن مواعيد التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لم يتم تحديدها إلا أن هذه التصفيات سوف تنتهى بنهاية عام 2021 أو بحلول شهر مارس من عام 2022، لاسيما أن قرعة كأس العالم سوف تقام في أبريل 2022.

ووصلت أندية: الأهليوالزمالك المصريان، والوداد البيضاوي والرجاء الرياضي المغربيان، إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الأول والثاني مع الثاني في البلدين.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة الدورين المقبلين من خلال مباراة واحدة فقط، وعدم العمل بنظام الذهاب والإياب، من أجل إنهاء المسابقة في الموسم الجاري.

المصدر: “وكالات”