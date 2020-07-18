ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإجنسان رامي عبد الرحمن إن “الجهاديين” من حملة الجنسية التونسية بدأو رحلة العودة إلى ليبيا منذ أكتوبر الفائت.

مدير المرصد السوري كشف بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن 2500 مقاتل من هؤلاء ذهبوا إلى ليبيا على عدة دفعات عبر الأراضي التركية الجسر الجوي ذاته الذي سلكة “الجهاديين” الذين يعودون منه الآن.

ولفت إلى أن 16100 مرتزق من حملة الجنسية السورية بينهم 340 طفلاً وصلوا إلى ليبيا وعاد قسم منهم بعد انتهاء عقده وتسلم مستحقاته المالية.

كما أكد على أن هناك 10 آلاف جهادي من جنسيات عربية غالبيتهم من شمال أفريقيا وصلوا إلى ليبيا للقتال.