ليبيا – قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” الباحث مصطفى خضري إنه يجب التفرقة بين الحروب الشاملة والتدخلات العسكرية.

خضري أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن التدخل المصري بليبيا إن حدث لن يكون حرباً شاملة بل مشاركة عسكرية ببعض الوحدات القتالية من أسلحة الطيران والدفاع الجوي والقوات الخاصة.

وأكد أنه وبرغم التداخل الحاصل بين النشاط العسكري والمدني داخل الجيش المصري إلا أنه مازال يمتلك القوة والحرفية اللازمة لخوض معارك أكبر وأقوى من ذلك.

كما تابع: “لكن معركة سرت ليست معركة بين الجيش المصري وطرف آخر، بل معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف فالأتراك بجانب حكومة الوفاق مع تدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا .

وبيّن أنه لذلك لا يمكن اعتبار مصر طرف وحيد بالصراع الليبي وكذلك لا يمكن تقييم مشاركة الجيش المصري – إن حدث ذلك- إلا بهذا الإطار، معتبراً أنه لا يمكن المقارنة بين الملفين السيناوي والليبي عند تقييم إمكانية المشاركة العسكرية المصرية على الحدود الغربية.