بروكسل – أوضح رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، امس إن وجهات النظر لا تزال متباعدة إلى حد كبير بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات أندريه بابيش بعد ساعات من المحادثات، امس، بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليوروهات لاستعادة النمو في أوروبا المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال بابيش أيضا إنه لا يشعر بأن زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين يقتربون من اتفاق.

وأضاف أنه ليس هناك توافق بشأن حجم الصندوق الجديد المقترح البالغة قيمته 750 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بأنه من “الضروري” أن يسفر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمحادثات قمة في بروكسل، عن التوصل لاتفاق بشأن خطة تعاف بمئات مليارات اليوروهات للاتحاد.

وقال كاستيكس لتلفزيون “فرانس 2” إن “الاتفاق ضروري في ظل خطورة الموقف”.

المصدر: رويترز