سويسرا – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الجدول الزمني لمباريات مونديال “2022”.

وأعلن الاتحاد في بيان، أن البطولة ستنطلق في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، من خلال المباراة الافتتاحية في الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة (10:00 تغ)، على ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

وستقام مباريات دور المجموعات بواقع 4 مواجهات في اليوم الواحد، تبدأ في الواحدة ظهرا، ثم الرابعة عصرا، والسابعة والعاشرة مساء بتوقيت الدوحة.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في 3 ديسمبر/ كانون الأول، إذ تلعب مباريات دور الـ 16 وربع النهائي الساعة السادسة عصرا، والعاشرة مساء بتوقيت الدوحة.

أما الدور نصف النهائي، فسيلعب في 13 و14 ديسمبر، فيما تجرى المباراة النهائية يوم 18 من الشهر نفسه، على ملعب لوسيل، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

يذكر أن النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم، ستقام لأول مرة في فصل الشتاء، وذلك بسبب الأجواء الحارة بالمنطقة، والتي ستصعب من اللعب في فصل الصيف.

وكالات