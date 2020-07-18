إيران – كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا.

وأضاف روحاني أن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير.

وذكر الرئيس الإيراني أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.

وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و”علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي”.

وحسب البيانات الرسمية، فإن إيران سجلت حتى الآن نحو 270 ألف إصابة بفيروس كورونا و13791 حالة وفاة.

المصدر: RT