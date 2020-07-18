روسيا – سجلت روسيا اليوم السبت 6234 إصابة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 6406 إصابات و186 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 756437 إصابة و12247 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في التقرير اليومي أن 24,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وأشار التقرير إلى أن 7490 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 546863، لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم البلاد.

في العاصمة موسكو تم رصد 578 إصابة جديدة مقابل 575 أمس، إضافة إلى 14 حالة وفاة مقابل 13 أمس، لتصل الحصيلة إلى 232954 إصابة و4285 وفاة.

وارتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 170180 بعد تسجيل 543 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT