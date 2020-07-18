ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين على اجتماع ممثلين عن القبائل الليبية في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زاعماً بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” (التابعة للمفتي المعزول الغرياني) وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اجتماعهم يعبر عن ما وصفه بـ”الهمجية واللادولة وتعد كرحلة مدرسية”، مضيفاً :” اجتماعهم عبارة منظر مقزز يعيد للذاكرة عقود من الاستبداد والديكتاتورية ” حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :” هؤلاء لا يريدون لنا أن نعيش في دولة مدنية ونتخلص من حكم البشر، رأينا المنظر السيء الذي يسيء لأهل برقة لأني أعلم من خلال علاقاتي أن اهل برقة فيهم الخير ولا يرتضون هذا المشهد المقزز من بعض الاشخاص الذين تعودوا على قراءة مواثيق العهد والمبايعة، لا يوجد شخصيات من قبائل المنطقة الغربية المعروفة ذهب منهم أحد كون أن الفاندي ذهب هذا لأنه مطلوب للعدالة”.

وتابع القيادي الإخواني الموالي لتركيا :” السيسي انسان دموي ومنقلب وقتل الكثير بميدان رابعة وسجونه مليئة، هؤلاء المرتزقة والنكرة الذين ذهبوا معهم كانوا يتكلمون بأنه ساعات وندخل طرابلس لكنهم لا يمكنهم بناء دولة في المنطقة الشرقية”.

كما اعتقد أن توقيت عقد الاجتماع مع ممثلي القبائل يدل على ذكاء السيسي فقد اختار هذا اللقاء والتسليط الإعلامي فقط ليبعد انتباه الشعب المصري عن بدء ملئ سد النهضة وبداية الكارثة في مصر على حد زعمه، مدعياً أن مصر لا يوجد لديها جيش من الأساس لتحارب به حسب قوله.

واستطرد حديثه :” رد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق جيد وممتاز لكن كنت اتمنى أن يتبعه توجيه للنائب العام لإصدار مذكرة قبض على هؤلاء الذين يذهبون لمصر ويطلبونها بالتدخل العسكري هذه جريمة مكتملة الاركان”.

وفيما يتعلق بدخول سرت والجفرة زعم أنه لن تتم المواجهة بين الطرفين لأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) سينسحب، معتبراً أن السيسي وجه رسالة للذين يديرون المشهد بعدم ذكره اسم “حفتر” إطلاقاً وقوله بأن الجيش المصري سيدخل ويخرج بطلب من ممثلي القبائل.

أما عن الاستعدادات مسلحيهم حول سرت والجفرة قال “دخول سرت والجفرة سيكون بنفس طريقة الدخول إلى ترهونة استعداد قواتنا مميزة أكثر مما يتصور، ليس لديهم إلا مجموعة المداخلة والفاغنر والجنجويد فقط وكل شيء نرصده ونرصد تحركاته والأمر محسوم، عصابات الفاغنر ليس صحيح أنها انسحبت واعتقد ان ستنسحب قريباً “.

وأردف :”حفتر منتهي لأن الخطأ الاستراتيجي هو ادخال فاغنر على الأرض والذي سيؤدي به للوقوف في قفص الاتهام بمحكمة الجنايات أو موته بطريقة معينة، للأسف تلغيم الطرق التي يستعملها كافة الناس جريمة عصابات الفاقنر الأسواء ومتورطين بقضايا إجرام ومخدرات وغيرها فقد تدخلوا في سوريا وليبيا بحيث روسيا لا تتدخل بشكل رسمي”.

وفي سياق آخر تطرق عبد العزيز للتعديل الوزاري المتداول والذي تم تسريبه واصفاً إياه بـ “الانقلاب” على تضحيات الثوار لسيطرة فئة معينة، مشيراً إلى أنه التغيرات ضرورية لكن يجب التغيير للأفضل واختيار الكفاءات في هذا المشروع المجمد للآن.

وعلق على الأوضاع المعيشية للمواطنين ومهجري المنطقة الشرقية قائلاً “هذه مصيبة، من لا يتحمل المسؤولية ليتركها ويرحل المشايخ واعضاء الدولة أين هم لم يخرجوا؟؟ ويتكلمون؟ لا كهرباء لا ماء لا مرتبات؟ ازلام المقبور ينكدون على أهل طرابلس لأنهم قهروا المتمرد ومن معه قلنا ردوا القوة الثالثة للجنوب لكنهم لا يملكون من امرهم شيء”.

كما اختتم مداخلته متناولاً موضوع الحرس الوطني حيث أكد على عقد اجتماعات عديدة للاتفاق عليه في ظل وجود القانون رقم 12/2015، محملاً المسؤولية لمن لا يريدون تنفيذيه ويرغبون أن تظل مشكلة من وصفهم بـ”الثوار” قائمة لتخريب المؤسسة العسكرية التي يجب أن تسير في خطواتها وفقاً لقوله.