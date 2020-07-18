العراق – أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، امس عن إصدار مصطفى الكاظمي توجيها عاجلا للقبض على عناصر “داعش”، بعد مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي.

وقال رسول في بيان صحفي، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية، التي أقدمت على التعرض على عجلة الشهيد البطل العميد الركن علي حميد غيدان، آمر اللواء 59، بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب المقدس”.

وأضاف: “يتقدم الكاظمي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي هذا الشجاع الذي قدم حياته من أجل رفعة العراق وشعبه الأبي، وقد سطر أروع التضحيات في مقارعة الإرهاب”.

وأشار، إلى أن “قواتنا الأمنية البطلة بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريبا”.

المصدر: RT